Una bambina affetta da Coronavirus ha necessitato del ricovero urgente nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Trieste.

La piccola ha appena 3 anni e mezzo e fa parte del gruppo di persone che nelle scorse ore hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici nei vari nosocomi del Friuli-Venezia Giulia. Ma chiaramente quando ci vanno di mezzo i più piccoli in situazioni come queste le cose assumono una gravità particolare. A parlare della vicenda è il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, in una chiamata in videoconferenza con altri soggetti rappresentanti della Regione.

Bambina Coronavirus, in quell’ospedale ci sono altri piccoli pazienti affetti da Covid-19

Riccardi ha detto quanto segue. “La bambina è ricoverata all’Irccs materno infantile ‘Burlo Garofolo’, a Trieste. È in terapia intensiva, sotto stretta osservazione da parte dei medici”. E sempre lì c’è un altro piccolo paziente, che pure ha mostrato un risultato di positività al Covid-19. È un bimbo poco più grande, di 7 anni, il quale però non si trova in terapia intensiva. Negli scorsi giorni poi c’era un terzo bimbo, di 10 anni, che per fortuna è guarito dalla malattia fino a potere essere dimesso per fare ritorno a casa.

