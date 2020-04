Tommy Miglietta, chi è il giovane musicista: carriera e curiosità

Cosa sapere su Tommy Miglietta, chi è il giovane musicista salentino, già esponente di fama della world music: carriera e curiosità.

Uno dei più talentuosi giovani musicisti in Italia arriva dal Salento e si chiama Tommy Miglietta: ha iniziato a suonare il tamburello all’età di 4 anni e la batteria intorno ai 6, entrando a far parte della band “Terre del Sud”.

Dai palchi di mezzo mondo alla televisione, il passo è stato breve: tra gli altri, ha partecipato a “I Fatti Vostri” e in “Little Big Show”, condotti rispettivamente da Magalli su Rai Due e Gerry Scotti su Canale 5.

Chi è il giovane musicista Tommy Miglietta: cosa sapere

Inoltre, è uno dei protagonisti della trasmissione di Rai Gulp #Explorers. Insomma, Tommy Miglietta, nonostante sia ancora un bambino, ha saputo farsi conoscere in Italia, ma anche all’estero. Ad esempio ha suonato a New York, Budapest, Malta, Vienna e Londra. Con la sua band Kuntèo si è esibito anche in Russia. Originario di Lizzanello, il ragazzo è stato insignito nel 2018 del “Premio 100 Eccellenze Italiane”.

Scoperto durante una festa di paese estiva dalla cantante Stella Grande, fu lei a dargli la possibilità di esibirsi sui palchi prima della sua terra e da lì dunque in tutta Italia fino al resto del mondo. A giugno 2018, si è esibito sullo stesso palco con Ellade Bandini, batterista storico di Mina, De Andrè e Guccini. Inoltre, ha anche suonato insieme ad un altro grandissimo batterista e percussionista italiano, Tullio De Piscopo.