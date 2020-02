Tony Esposito: chi è il musicista e cantante napoletano

Chi è il musicista e cantante napoletano Tony Esposito: esordi e collaborazioni, il successo planetario con il brano Kalimba de luna.

Nato a Napoli, Tony Esposito è uno dei principali esponenti italiani della world music, capace di mescolare la melodia partenopea a sonorità provenienti da molte parti del mondo.

Classe 1950, al suo attivo ha qualcosa come 16 album in studio pubblicati in quasi cinquant’anni di carriera e una miriade di collaborazioni.

Chi è il cantante e musicista partenopeo Tony Esposito

In tanti artisti si sono affidati al suo sound nel corso degli anni Settanta, per citare i più importanti Pino Daniele, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini. Ha dato vita con Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte al ‘blues metropolitano’. Più di recente è stata importante la sua collaborazione con artisti come Enzo Avitabile ed Enrico Capuano. Ha partecipato a inizio carriera al Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro. Il suo ‘Blues metropolitano’ è diventato anche un film del 1985 diretto da Salvatore Piscicelli, in cui appare Barbara D’Urso, oltre ai colleghi Pino Daniele e Tullio De Piscopo.

Il suo brano sicuramente più famoso è Kalimba de Luna, di cui i Boney M. pubblicarono quasi contemporaneamente una cover in lingua inglese e che ancora oggi viene ballato nelle discoteche di tutto il mondo. Il brano ha venduto qualcosa come 5 milioni di dischi. Non sono mancate le collaborazioni con artisti di fama internazionale da Gato Barbieri a Gilberto Gil, fino a Billy Cobham. Artista molto apprezzato dalla critica, ha realizzato anche colonne sonore e partecipato a trasmissioni televisive. Sposato con Eleonora Salvadori, ha due sorelle e un fratello.