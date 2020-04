Paolo Bonolis sbotta durante l’intervista: “Lasciate in pace Laurenti”

Intervistato insieme alla moglie Sonia Brugarelli, Paolo Bonolis ha perso la pazienza quando gli hanno chiesto notizie di Luca Laurenti.

La quarantena per il Coronavirus ha svuotato anche i palinsesti televisivi. D’altronde senza la possibilità di registrare nuove puntate dei programmi giornalieri con il pubblico, non possono neanche andare avanti i quiz televisivi. Per quanto possibile alcuni programmi vanno avanti senza pubblico e con i collegamenti a distanza, ma ci sono conduttori specializzati in giochi e quiz che al momento devono rimanere in casa.

Molti hanno ripiegato sulle dirette social per intrattenere i fan e tra questi c’è anche Paolo Bonolis. Il vulcanico presentatore si diletta a fare video insieme alla moglie e di recente è stato ospite di un’intervista di ‘Chi Magazine‘ insieme a lei. In realtà avrebbe dovuto rispondere ad un’unica domanda riguardante il futuro. Il giornalista gli ha chiesto se c’era in programma una qualche show in stile ‘Chi ha incastrato Peter Pan‘ o ‘Il senso della vita‘. Ma lo sanno bene i fan, la sua personalità è esuberante e con il passare del tempo ha rubato la scena alla moglie.

Paolo Bonolis sbotta con i fan per le domande su Luca Laurenti

L’intromissione di Paolo è cominciata quando il giornalista gli ha girato la domanda di un follower su Luca Laurenti. Il fan chiedeva se la spalla di tutti i suoi programmi stesse insieme a loro e Paolo ha sbottato: “Non c’è Laurenti! Ve l’ho detto mille volte che sta per i fatti suoi! Lasciatelo in pace”. L’intervistatore a quel punto ha aggiunto: “Tra l’altro devo dire che Laurenti non è un bel vedere, ho avuto le sue chiappe davanti per una strada intera a Formentera“. A quel punto Bonolis ha completato il siparietto con una battuta delle sue: “Ringrazia che non si è girato”.