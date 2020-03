Antonella Clerici | ‘elogio’ spinto a Paolo Bonolis “Sei messo bene”

Una simpatica scena va ‘in onda’ su Instagram grazie all’improvvisato duo Antonella Clerici Paolo Bonolis. Riguarda cose molto intime.

Un simpatico siparietto è andato in scena tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis su Instagram. Avviene tutto nel corso di un video in diretta, nel quale i due hanno concesso diverse battute ed anche qualche provocazione divertente, per mettere l’altro in difficoltà.

Tra queste spicca un particolare complimento che la conduttrice televisiva originaria di Legnano ha concesso al conduttore televisivo romano, con il quale ha condiviso il palco del Festival di Sanremo in passato, nell’edizione del 2005. “Paolo, sai che nel nostro ambiente si vocifera che tu sia molto ben messo? Che tu sei tutto fuorché impotente”. Invece Bonolis ha voluto precisare quanto alla Clerici piaccia mangiare.

Antonella Clerici Paolo Bonolis, il simpatico siparietto

Proprio questa rivelazione ha portato l’ex presentatrice de ‘La Prova del Cuoco’ a fare al buon Paolo il peculiare elogio, dopo che lui aveva scherzato su sé stesso con molta autoironia “Sono impotente”. La risposta della Clerici è stata di tutt’altro tenore. “Ma no, ho sentito ben altro sul tuo conto. Di te si dicono altre cose… che sei ben messo. Lo si dice nel nostro ambiente e tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”. E la cosa ha divertito in tantissimi.

