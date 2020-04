Viaggi gratuiti per medici e infermieri, reclutati dalla Protezione Civile per l’emergenza coronavirus, sulle Frecce e gli Intercity di Trenitalia.

In questa difficile e complessa situazione di emergenza per l’epidemia di coronavirus che sta travolgendo il Nord Italia con un numero elevatissimo di pazienti critici e purtroppo di vittime (l’Italia ha il numero più alto di morti per Covid-19 al mondo), ognuno è chiamato a fare la sua parte. I cittadini devono restare a casa il più possibile e uscire solo per le necessità, come fare la spesa o andare al lavoro per coloro che svolgono tutte quelle attività lavorative che non sono state sospese.

Tra i lavoratori che in questo momento sono chiamati a svolgere il compito più duro e che sono esposti ai rischi maggiori ci sono i medici, gli infermieri e tutti coloro che operano nel campo della sanità e negli ospedali in particolare. A loro è chiesto uno sforzo sovrumano nel gestire questa emergenza straordinaria che richiede un impiego eccezionale di operatori sanitari. Per questo motivo sono stati richiamati in servizio numerosi medici in pensione da poco, così come giovani neolaureati sono stati mandanti ad aiutare nelle strutture sanitarie prima ancora della specializzazione. Il governo, inoltre, ha pubblicato un bando per l’assunzione di nuovi infermieri.

Tutte queste persone chiamate a dare il loro prezioso contributo nelle varie strutture ospedaliere italiane, in particolare negli ospedali appositamente istituiti per l’emergenza Covid-19, dovranno spostarsi e viaggiare da una parte all’altra dell’Italia. Per questo motivo Trenitalia ha deciso di offrire loro gratuitamente i viaggi ai bordo dei propri treni Frecce e Intercity. L’iniziativa si chiama “Offerta medici ed infermieri per Covid -19”. Ecco in cosa consiste.

Viaggi gratuiti per medici e infermieri impegnati per l’emergenza Covid-19 con Trenitalia

Tutti i medici e gli infermieri che dovranno spostarsi per l’Italia per andare a lavorare negli ospedali dove sono trattati i casi di coronavirus, e che sono stati assunti appositamente per fronteggiare questa emergenza, potranno viaggiare gratuitamente sulle Frecce e sugli Intercity di Trenitalia. Come funziona l’offerta.

Si legge sul sito web di Trenitalia:

La nuova offerta “Medici ed infermieri Covid-19” prevede la possibilità di viaggiare gratuitamente per medici ed infermieri reclutati dalla Protezione Civile per la costituzione dell’Unità medico-specialistica per il contrasto al Covid 19, a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate.

L’offerta può essere emessa per viaggi su tutti i treni del servizio nazionale (FR, FA, FB, IC e ICN), in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard.

Il biglietto può essere richiesto gratuitamente, fino all’orario di partenza del treno, su sito web ufficiale di Trenitalia, tramite App Trenitalia e al Call Center. In fase di prenotazione è necessario inserire nome, cognome, data di nascita e il numero di iscrizione all’albo.

Il cambio prenotazione è consentito un numero illimitato di volte prima della partenza del treno, presso i medesimi canali previsti per l’emissione.

Sul treno, su richiesta del personale di bordo, è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, il documento d’identità e il tesserino o altro documento che attesti l’iscrizione all’albo.

Per accedere all’offerta, una volta scelto il treno, si deve cliccare su “vedi altre offerte” e, dal menù a tendina, si deve selezionare l’offerta Medici e infermieri Covid-19.

Per maggiori dettagli sull’offerta: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/offerta-medici-covid-19.html

