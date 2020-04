Carlo Conti rivela: “Come quando sei travolto da un lutto, ci vorrà tempo”

Il re dei presentatori italiani, Carlo Conti, a proposito del suo ritorno in tv: “È un incognita, è come dopo un lutto…”.

Non sarà facile tornare alla normalità dopo l’incubo Coronavirus che stiamo vivendo. Neppure per chi è abituato per mestiere a intrattenere, far rilassare e divertire milioni di persone. E’ quanto ammette Carlo Conti, il re dei presentatori italiani, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

I programmi di Carlo Conti, come la maggior parte di quelli dei suoi colleghi, sono stati sospesi per via dell’emergenza Coronavirus: la Corrida si è fermata dopo solo due puntate, mentre Tale e quale show dovrebbe ripartire a settembre (ma ovviamente il condizionale è d’obbligo).

“È un’incognita, è un’incognita quando si ritornerà, noi come saremo, come sarà cambiato il modo di fare televisione – spiega il popolarissimo conduttore toscano -. È come quando sei travolto da un lutto. Cambi per un po’ poi piano piano ritorni alla normalità ma ci vorrà del tempo. Poi l’umanità ritornerà la stessa, l’uomo riprenderà il suo cammino normale con i suoi difetti”.

“La Corrida era partita molto bene – ricorda Carlo Conti a proposito della sospensione del programma del venerdì sera di Rai 1 -, con una sferzata avevamo puntato anche su molti concorrenti più giovani ma abbiamo fatto solo due puntate, vedremo di recuperare. È stato il primo programma a essere sospeso perché non si può fare senza pubblico”.

L’unica consolazione, per il Carlo Nazionale, è che in queste settimane di pausa forzata può stare più tempo a Firenze con la sua famiglia e rallentare il suo stile di vita frenetico. Ma chi come lui è abituato a non fermarsi mai guarda con ansia alla ripresa dei suoi programmi, a partire da Tale e quale show 2020: “Dovrebbe ripartire a settembre”, anticipa. I tanti aficionados del conduttore incrociano le dita.

