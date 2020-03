Carlo Conti, in quarantena per Coronavirus: “La mia fortuna…”

Carlo Conti in quarantena per il Coronavirus, ecco come il conduttore più amato dagli italiani trascorre le sue giornate.

Anche Carlo Conti, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano, ha raccontato al settimanale “Chi” come sta trascorrendo questo lungo periodo di quarantena. Da parecchi giorni non è consentito a nessuno di uscire di casa, se non per ragioni davvero necessarie, per cui sono stati sospesi parecchi programmi televisivi. Carlo Conti racconta la sua quarantena: “Ho la fortuna di abitare in collina e le giornate passano velocemente: questo periodo è un’ occasione per parlare di più con i propri cari, guardare un film, leggere un libro o ascoltare un vecchio disco”. Ormai ospite fisso a “La vita in diretta”, tramite collegamento webcam con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, Carlo Conti fa ascoltare ai telespettatori la sua collezione di dischi in vinile, e racconta: “In questo periodo ho ripreso la mia collezione di dischi in vinile di Lucio Battisti e i cd dei Pink Floyd”. Ha fatto la stessa cosa anche domenica pomeriggio durante la puntata speciale di “Italia Si”, durante la quale ha ricordato le sue avventure all’edizione di Domenica In del 2001/2002, in compagnia di Ela Weber, Mara Venier e Antonella Clerici.

Carlo Conti, ospite speciale a “La vita in diretta” via webcam

Carlo Conti sarà ospite speciale a “La vita in diretta” fino a venerdì. Racconta sereno i suoi giorni di quarantena, trascorsi in compagnia della moglie e del figlio: “Ne sto approfittando per trascorrere molto tempo con mia moglie e con mio figlio, a cui ogni tanto concedo una partita alla Play Station, ma sta diventando più bravo di me, quindi tra un paio di settimane mi sa che riuscirà a battermi!”. Oggi e domani, dunque, potremo di nuovo ascoltarlo a “La vita in diretta” nelle prime ore del pomeriggio.

