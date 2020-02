Carlo Conti devastato, paura e angoscia per moglie e figlio: cosa è successo al conduttore toscano. I provvedimenti sono stati finalmente presi.

Carlo Conti reduce dal successo della scorsa stagione di Tale e quale show e dalla grande tourneè teatrale insieme agli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si appresta a tornare in tv con la nuova edizione de La Corrida.

Anche nella vita privata con la moglie Francesca Vaccaro e l’amatissimo figlio Matteo le cose vanno alla grande. Anche di recente è successo qualcosa di grave e a dir poco spiacevole.

Paura per Carlo Conti e la sua famiglia, cosa è successo

Come riporta anche il settimanale NuovoTv Carlo Conti se l’è vista davvero brutta e ha temuto il peggio per sè e per la sua famiglia. Il conduttore toscano infatti è stato vittima di una stalker molto aggressiva che lo perseguitava da diverso tempo e in modo sempre più insistente e violento.

La situazione è degenerata e non è stata più sostenibile tanto che il presentatore ha denunciato la donna che all’inizio si era presentata come una semplice fan, ma che poi ha di fatto perseguitato il conduttore tv. La donna aveva perso la testa e tra le altre cose inviava migliaia di mail oltraggiose nella casella di posta personale di Conti. Tanto che tutta la famiglia di Cont ine era profondamente scossa.

La stalker è stata identificata dopo la denuncia. I Carabinieri hanno scoperto che non era la prima volta che stalkerizzava qualche vip. Adesso forse la smetterà mentre attenderà la chiusura delle indagini a suo carico per atti persecutori, minacce e stalking.