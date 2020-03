Principe Carlo ‘guarito’ dal Coronavirus: uscito dall’isolamento

Uscito dall’isolamento il principe Carlo: l’erede al trono del Regno Britannico sarebbe guarito dal Coronavirus, lo afferma il suo portavoce.

Il principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra, che era risultato essere positivo al coronavirus, dopo sette giorni è fuori all’isolamento. L’erede al trono britannico si trova in buona salute, ha detto il suo portavoce.

Leggi anche –>Principe Carlo positivo al Coronavirus, preoccupazione nella Famiglia Reale

La scorsa settimana, il suo ufficio di Clarence House ha rivelato che Carlo, 71 anni, era stato testato dopo aver mostrato lievi sintomi del virus. Per questo, si era auto-isolato nella sua casa di Birkhall in Scozia, dove aveva continuato a lavorare.

Leggi anche –> Meghan Markle ha paura del Coronavirus: “Ha incontrato il principe Carlo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come sta il Principe Carlo, colpito dal Coronavirus

Riprenderà le riunioni e si muoverà in conformità con le linee guida governative e mediche, viene fatto sapere dal portavoce del Principe Carlo. Tuttavia, sua moglie Camilla, che è risultata negativa al coronavirus, rimarrà in auto isolamento preventivo fino alla fine della settimana nel caso in cui anch’essa manifesti sintomi.

Buckingham Palace ha già affermato che la regina Elisabetta, che ha lasciato Londra per il Castello di Windsor il 19 marzo, insieme al marito Filippo di 98 anni, è in buona salute. Molti invece i rumors della stampa britannica, che sostiene addirittura che il vecchio principe Filippo sarebbe deceduto proprio a causa del Coronavirus.