“Filippo morto di Coronavirus ma Elisabetta non può dirlo” | è giallo

La voce prende sempre più corpo e viene dalla Bbc: “Filippo morto a causa del Coronavirus, la Regina Elisabetta lo renderà noto a tempo debito”. Il motivo.

È mistero attorno a quanto starebbe avvenendo a Buckingham Palace. Alcune voci riferiscono con una certa insistenza del fatto che il principe Filippo sarebbe morto, probabilmente per le complicazioni derivanti da un possibile caso di Coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Italia | trentuno vittime tra i medici | muore dottoressa

“Ma la Regina Elisabetta non intende rendere pubblica la notizia, non lo può dire”. Filippo, nato il 10 giugno 1921, dall’alto dei suoi 98 anni è sempre apparso in buona forma anche se a maggio del 2017 ha annunciato di essersi ritirato a vita privata, non prendendo più parte ad alcun evento pubblico. La notizia relativa la sua presunta scomparsa sta occupando le pagine dei tabloid inglesi già da alcuni giorni. E tutto questo riserbo su quella che sarebbe una triste verità deriverebbe dalla impossibilità di potere celebrare un pomposo funerale, come si addice ai reali.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Il video del Coronavirus creato in laboratorio nel 2015, cosa c’è di vero

LEGGI ANCHE –> Conte in Parlamento: “Combattiamo contro un nemico invisibile” Filippo morto, Elisabetta non parla per evitare imbarazzi

Questo a causa della emergenza sanitaria derivante dalla situazione Coronavirus, che ha investito anche il Regno Unito. La notizia è rimbalzata in Italia per merito dell’edizione online de ‘Il Fatto Quotidiano’ ed era nata dalla Bbc. L’emittente inglese ha riferito che Elisabetta starebbe pensando di tenere un discorso alla nazione per annunciare la cosa. L’ultima volta che avvenne qualcosa del genere si ebbe nel 2002, quando la madre della Regina morì a 101 anni. Filippo, circa 5 mesi fa, incappò in una brutta influenza. Questo suscitò grande preoccupazione. Ora c’è questo spiacevole rumour, che però attende delle conferme o delle smentite.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, allarme dell’Ema: “Attenzione ai farmaci falsificati”

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia: salgono i guariti, stabile il numero di decessi