Covid 19 Italia | in Lombardia “passato il picco” ma tanti i morti tra i medici

Troppi i camici bianchi deceduti a causa della situazione Covid 19 Italia. Ed in Lombardia parla l’assessore Gallera in merito al picco di Coronavirus.

Il bollettino ufficiale della situazione Covid 19 Italia di domenica 29 marzo 2020 presenta i seguenti numeri. I morti da Coronavirus nel nostro Paese sono 10.779, con un totale di casi positivi che ammonta ora a 97.689. I guariti sono 13.030.

Per fronteggiare questa difficile crisi sanitaria, il primo ministro Giuseppe Conte ha disposto lo stanziamento di altri 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni. Inoltre ci saranno altri 400 milioni di euro che forniranno un aiuto alle persone che non hanno la possibilità di fare la spesa. In Lombardia l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, riferisce a Sky Tg24 di ritenere superato il picco. La Lombardia è in assoluto l’area d’Italia dove il Covid 19 sta facendo più disastri, con oltre la metà delle vittime che risiede nel territorio. Una brutta notizia giunge da quello che è il computo totale delle vittime tra i medici. Le vittime, nel novero di quelli che sono i camici bianchi, ammontano purtroppo a 50, con lo spaventoso numero di 8358 operatori sanitari raggiunti dal Coronavirus.

Covid 19 Italia, i contagiati tra medici ed infermieri sono oltre 8300

Un numero di ammalati enorme, che dimostra come medici ed infermieri siano purtroppo esposti in prima persona nello svolgimento della loro delicata e fondamentale opera. Invece nel mondo le vittime da Coronavirus sono 30mila. Le cose si sono fatte difficili già da giorni negli Stati Uniti, in particolare a New York. Lì le autorità stanno lavorando alla realizzazione di un ospedale da campo che a breve sorgerà all’intero di Central Park. Saranno 68 i malati gravi che potranno trovare posto lì. In Gran Bretagna i contagi sono 20mila, in Olanda 10mila.

