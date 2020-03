Caterina Balivo | nuovo format sul web | “Sono contentissima”

La quarantena forzata a casa porta Caterina Balivo a fare di necessità virtù, ora che è rimasta orfana di ‘Vieni da Me’. “Ci vediamo sul web”.

Anche senza televisione, Caterina Balivo continua a lavorare. Lo fa da casa, grazie alla collaborazione di suo marito Guido Maria Brera. È lui infatti la mente di tutto.

LEGGI ANCHE –> Maria Rita Gismondo diffidata | “Ma solo io punita sul Coronavirus”

E la conduttrice televisiva napoletana, che da alcuni giorni non è più sul piccolo schermo con il suo programma ‘Vieni da me’ a causa dell’emergenza sanitaria in corso in Italia per il dilagare del Coronavirus, mostra comunque tutto il proprio sostegno al suo pubblico con delle dirette su Instagram. Il formato improvvisato ha anche un titolo, ‘My Next Book’, ed in ogni ‘puntata’ lei incontra a distanza uno scrittore famoso. Questo per creare dei dibattiti stimolanti. E la Balivo non perde anche il suo solito buonumore, cercando quindi di tenere alto il morale della gente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Iva Zanicchi contro Chiambretti: “Ha sottovalutato”

Caterina Balivo: “Contentissima di questo appuntamento”

La prima puntata ha visto come ospite Alessandro D’Avenia, al quale ha fatto seguito Andrea Di Carlo. Ma c’è un effetto collaterale: ora di questo appuntamento che piace sia a lei che ai suoi followers, la 38enne originaria di Aversa non può più farne a meno. “Mi rende troppo entusiasta, sto a casa e lavoro tanto come piace a me ed a modo mio. Non saprei più tornare alla vecchia quotidianità”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, in Lombardia altra giornata “a crescita limitata”