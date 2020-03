Viaggiare per l’Italia con la mappa della bellezza virtuale di Touring Club

La mappa della bellezza virtuale di Touring Club per scoprire le meraviglie dell’Italia nonostante l’emergenza Coronavirus.

In questo momento di grande difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus il nostro Paese è in grande sofferenza. Senza entrare nel merito dei numeri del contagio, dei farmaci e di eventuali vaccini, essendo noi un sito di viaggi ci concentriamo su questa fetta del mercato. Mercato chiaramente fermo, chiaramente bloccato e altrettanto chiaramente in estrema difficoltà. Non si sa quando ripartiranno i viaggi, quando si potrà tornare alla vita di prima e soprattutto non si sa quando le persone si sentiranno nuovamente libere e sicure nello spostarsi. Per contrapporre però un po’ di bellezza a questa difficile situazione Touring Club Italia ha deciso di creare una mappa che non marca il contagio dal Covid, ma che mappa tutte le bellezze italiane.

La mappa della bellezza italiana

Una mappa delle bellezze italiane insomma per contrastare un po’ la tragica visione a bollini rossi che caratterizza tutto questo periodo. È infatti fin troppo conosciuta la mappa del contagio da Coronavirus che tutti, chi più chi meno, controlliamo in maniera spasmodica per sperare di vedersi ridurre notevolmente il numero dei contagi giornalieri. A questa mappa quindi Touring Club ha contrapposto Passione Italia, una campagna per la bellezza.

Touring Club, passione italia: le bellezze del nostro paese

Si tratta infatti di una cartina interattiva che si può usare quotidianamente per viaggiare stando a casa e ricordare che nel nostro Paese ci sono luoghi di rara ed estrema bellezza che vanno assolutamente raccontati e vissuti. Luoghi che sono sopravvissuti a difficoltà, situazioni storiche senza precedenti e che ci possono in qualche modo dare la forza e il coraggio di non mollare mai e di difendere il nostro paese. La mappa della bellezza si potrà vedere attraverso una sezione dedicata del sito del Touring e su tutti i profili ufficiali di Facebook e Instagram dell’associazione.

Navigando in queste aree web potrete viaggiare e scoprire luoghi, itinerari, città, monumenti…tantissime location virtuali speciali e incredibilmente uniche nel loro genere. Certo, non sarà come esserci veramente, ma è comunque un bel modo per viaggiare con la mente grazie ad una narrazione precisa, dettagliata e speciale con fotografie, approfondimenti e reportage completi che arrivano dall’archivio storico.