Coronavirus news | due terzi dei malati gravi in Gran Bretagna è obeso

Nel Regno Unito emerge un dato di rilievo per le news sul Coronavirus recenti. Riguarda una particolare condizione che affligge chi è in terapia intensiva.

Quasi due terzi dei pazienti che si ammalano gravemente di Coronavirus, secondo le ultime news, sono affetti da obesità. Un dato emerso in Gran Bretagna e che porta ora i medici di quelle parti ad avvertire che le persone in sovrappeso possono avere maggiori probabilità di morire a causa della malattia.

Si tratta del 63% delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva nel Regno Unito. Di solito chi è obeso è affetto anche da una cattiva funzionalità polmonare, da un sistema immunitario indebolito e da ipertensione. Queste condizioni pongono il sistema immunitario a finire sotto stress, condizione della quale il Covid-19 approfitta per attecchire, purtroppo anche in maniera letale. Finora l’epidemia di Coronavirus nel Regno Unito ha causato 281 vittime, mentre il bilancio ufficiale delle infezioni è di oltre 5.600 persone colpite.

Coronavirus news, situazione in Gran Bretagna sempre più grave

Ma gli esperti sostengono che il numero reale di casi sia quasi certamente di gran lunga superiore, con una stima di circa 300mila individui. Una osservazione del Centro nazionale sanitario britannico rivela che, fino a giovedì 19 marzo. c’erano 194 pazienti colpiti da Coronavirus in terapia intensiva. La maggior parte di essi era affetta anche da obesità. Altri dati rivelano come il 71% di questa situazioni riguardasse uomini con una età media di 64 anni. In tutto ciò, in tutta la Gran Bretagna migliaia di individui stanno disattendendo l’invito del primo ministro Boris Johnson di restare a casa. Nel corso dell’ultimo fine settimana tantissimi hanno preso d’assalto parchi, spiagge, centri cittadini ed altri luoghi turistici, complice la Festa della Mamma. Un comportamento che rischia ora di veicolare ulteriormente il Covid-19 nella terra d’Albione. Questo dovrebbe portare lo stesso Johnson ad imporre misure ferree sulla falsariga di quanto fatto dall’Italia, per limitare al massimo la circolazione delle persone in strada.

Boris Johnson intenzionato a seguire le misure rigide dell’Italia

Johnson intende anche avvalersi della polizia per arrestare chi non rispetta le regole. Proprio l’Italia è diventata nel frattempo il Paese con più vittime da Coronavirus nel mondo. Sono oltre 4mila i decessi avvenuti nel nostro paese. E Johnson ha affermato che se il Regno Unito non sarà in grado di controllare la diffusione del virus attraverso il distanziamento sociale, il servizio sanitario nazionale sarà sopraffatto allo stesso modo di quello italiano. Una crisi pesante si registra anche in Spagna, con tantissimi casi e vittime soprattutto nell’area di Madrid. La polizia spagnola ha anche arrestato 157 persone per avere trasgredito le regole di sicurezza vigenti dall’inizio della scorsa settimana. Invece la Germania ha vietato le riunioni di più di due persone in luoghi diversi dalle abitazioni.

