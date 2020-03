Mara muore a 25 anni: febbre alta e dolore al petto, faceva l’infermiera. L’intera città di Casal di Principe (dove era nata) e di Padova (dove lavorava) sotto choc per l’accaduto.

La giovane Mara Zara non sarebbe in base alle prima analisi una vittima del Coronavirus nonostante fosse impegnata come tutti i sanitari a combattere il virus che sta infestando tutta Italia.

La povera Mara, originaria di Casal di Principe in provincia di Caserta, ma infermiera a Padova, è morta invece per una miocardite, un’infiammazione del cuore causato da un virus rivelatosi letale. La 25enne ha iniziato a soffrire molto e poi sono sopravvenuta altre complicazioni che hanno portato in maniera repentina alla morte.

La morte di Mara Zara getta tutti nello sconforto

Mara Zara, come riporta La Voce di Napoli, avrebbe dovuto sposarsi a breve. In una prima fase i sintomi che accusava avevano fatto pensare al Coronavirus anche in virtù del suo lavoro che l’aveva esposta comunque a situazioni molto rischiose. Gli esami poi avevano evidenziato che non si tratta di Covid-19, ma i medici non sono comunque riusciti a fare nulla per salvarle la vita. In pochi giorni la 25enne se ne è andata gettando nell’angoscia e nello sconforto tutta la famiglia e il suo fidanzato col quale per l’appunto aveva già programmato nei minimi dettagli il matrimonio.