Rugani, Michela Persico confessa: “Sono incinta, la vita ci ha tradito” – VIDEO

La compagna di Daniele Rugani, Michela Persico, ha rivelato di essere incinta. Sia lei che il fidanzato sono risultati positivi al coronavirus.

Pochi giorni fa Michela Persico, splendida fidanzata di Daniele Rugani, ha confidato di essere risultata positiva la Coronavirus. La ragazza non presentava sintomi, ma ha fatto il test quando si è scoperto che il calciatore era risultato positivo. Una brutta sorpresa per entrambi, specie se si pensa che la conduttrice è incinta di 3 mesi. A confidarlo è stata la stessa Michela in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi‘. La persico spiega: “Una grande paura per entrambi, oggi viviamo separati”.

Leggi anche ->Michela Persico, chi è: età, vita privata, carriera della sexy conduttrice

Parlando della gravidanza, poi, manifesta tutto il suo timore: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire che cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non ci dovrebbero essere problemi: ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita“. Quindi rivela: “Io e Daniele stavamo preparandoci a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI