Juventus, Daniele Rugani ha il Coronavirus: è il primo calciatore di Serie A contagiato. Il difensore centrale è risultato positivo al tampone.

Il comunicato della Juventus su Rugani

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Adesso ovviamente sono scattati i controlli su tutti i suoi compagni di sqaudra che dovranno gioco forza essere messi in quarantena. Così come dovranno essere effettuati i controlli sui giocatori avversari che hanno incontrato la Juventus nelle ultime settimane.

Pochi giorni fa l’Under 23 bianconera era stata messa in quarantena per essere venuta a contatto con una squadra di Serie C nella quale era emerso un caso di Coronavirus. I giovani della Juve che si allenano spesso con la prima squadra sembravano essere fuori pericolo e non si sa se il virus sia passato a Rugani in quel modo o se se lo sia preso fuori dal campo da gioco.