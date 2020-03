Obi-Wan Kenobi | anziana pensa sia Sant’Antonio “Lo prega da anni” FOTO

Una nonnina è convinta che Obi-Wan Kenobi di Star Wars raffigurato nella foto che ha in casa sia Sant’Antonio. Ed accade il simpatico equivoco.

In piena emergenza Coronavirus, cosa fare oltre ad assumere un comportamento adeguato rispettando le regole? C’è chi si affida alla religione, ed è più che giusto.

C’è ad esempio una simpatica nonnina che per anni ha pregato tutti i giorni davanti ad una particolare effige. La nuora dell’anziana afferma: “Mia suocera aveva in casa una foto di Ewan McGregor e per tanto, tanto tempo ha pregato davanti ad essa scambiandolo per Sant’Antonio. Non sapeva che in quella immagine stava interpretando Obi-Wan Kenobi”. Si tratta di uno dei personaggi più famosi ed amati dell’universo di Star Wars. La notizia arriva dalla Spagna e ne parla Strambotic, un blog connesso all’Huffington Post. Il tutto è avvenuto proprio in Spagna, in una piccola località di campagna nei pressi di Alicante.

Obi-Wan Kenobi, anziana lo prega per anni: “Pensava fosse Sant’Antonio”

La foto di Obi-Wan Kenobi era stata lasciata dai nipotini della ignara nonnina e proveniva da una campagna marketing della catena commerciale Carrefour. Davanti alla foto di EwanMcGregor c’erano cerini votivi e candele. E nessuno dei suoi parenti stretti ha mai avuto il coraggio di dirlo alla donna. Sempre la nuora racconta: “Non l’abbiamo mai fatto perché lei era così devota e convinta. Pregava in maniera assai profonda ed abbiamo preferito non darle una delusione. Uno dei miei figli per scherzare le dice sempre ‘Che la Forza sia con te’ (frase emblematica ripetuta più volte nei film di Star Wars, n.d.r.). Ma lei ovviamente non può coglierne il significato”. La storia intanto è già virale sul web.

