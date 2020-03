Coronavirus: 3mila morti in Italia, cala il numero dei nuovi contagi

3mila morti in Italia a causa del Coronavirus, cala il numero dei nuovi contagi: “Bisogna adottare comportamenti corretti, non molliamo”.

Una notizia che accende una speranza e una certamente tutt’altro che positiva emergono dal quotidiano report sui contagi nel nostro Paese. Il numero di nuovi contagi è di 2.648, in calo di oltre 300 persone rispetto ai quasi 3mila di ieri. Al dato vanno aggiunte le oltre mille persone guarite. Di contro, c’è stato un boom di decessi: 475 in un solo giorno e ora le vittime in Italia sono quasi tremila.

In tutto ci sono poi 2.257 persone che sono ancora in terapia intensiva. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto della situazione, evidenziando: “Bisogna adottare comportamenti corretti, i dati ci fanno pensare positivo”.

I dati del Coronavirus in Italia: 3mila morti, ma calano i nuovi contagi

Leggera frenata in Lombardia, come evidenziato nell’incontro con la stampa da Giulio Gallera, assessore regionale al welfare: “Il bilancio dei contagi e delle vittime del coronavirus cresce ma in maniera inferiore rispetto a ieri”. Al momento, in Regione ci sono 17.713 contagiati complessivi, dei quali 924 sono ancora in terapia intensiva (ieri erano 879). I decessi sono 1959, ovvero 319 in più rispetto a ieri. La Regione vive dunque ancora una situazione drammatica.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per avere dati più consolidati. Sta di fatto che se il dato sui contagi non presenterà flessioni da qui alla fine di questa settimana, è molto probabile che il governo Conte dovrà mettere in campo misure di contenimento più consistenti, come peraltro evidenziato oggi dal ministro Spadafora.