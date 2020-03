Coronavirus, il virologo: “C’è qualche piccolo segnale positivo” – VIDEO

Il virologo Rizzardini dell’ospedale Sacco di Milano fa il punto sul Coronavirus: “C’è qualche piccolo segnale positivo, bisogna sperare”.

La Lombardia è ancora oggi la Regione che sta vivendo la situazione più drammatica per quanto riguarda il Coronavirus. Lo conferma l’ennesimo appello di queste ore del presidente Fontana.

Ma sempre dalla Lombardia sembrano ora arrivare i primi timidi segnali positivi. Lo ha riferito a SkyTg24 Giuliano Rizzardini, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano.

Si parla più che altro di primi effetti delle norme di contenimento imposte dal governo Conte, ma la strada è ancora lunga. Spiega il medico: “La mia speranza è che settimana prossima si cominci a vedere qualcosa. Qualche piccolo segnale positivo di queste norme sembra vedersi, però la mia è un po’ una visione del luogo in cui arrivano gli ammalati e non ho la visione globale. Negli ultimi giorni forse c’è un po’ di pressione in meno sul pronto soccorso e questo fa ben sperare”. Intanto, da Bergamo arriva il dato sconcertante evidenziato dal sindaco Giorgio Gori: questi ha infatti spiegato che i morti in città sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.