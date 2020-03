Angelina Jolie, la rivelazione choc: “Sono stata in ospedale per mesi”

La famosissima attrice Angelina Jolie ha raccontato di aver trascorso oltre due mesi in ospedale, insieme alle sue figlie, che sono state sottoposte a operazioni chirurgiche.

Dopo essere stata al cinema con Maleficent 2, Angelina Jolie si è allontanata dal cinema per passare del tempo con la sua famiglia. L’attrice, per la Giornata Internazionale delle Donne, ha scritto una lettera pubblicata sul Time, in cui ha parlato di un momento difficile che ha passato recentemente. La donna ha trascorso due mesi in ospedale con due delle sue figlie, sottoposte a interventi chirurgici.

“Ho passato gli ultimi due mesi dentro e fuori i reparti di chirurgia con la mia figlia più grande e giorni fa ho visto sua sorella più piccola finire sotto i ferri per un’operazione all’anca. Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra, la più piccola ha imparato a fare l’infermiera con sua sorella. Ho visto tutte le mie ragazze mollare qualsiasi cosa e mettersi al primo posto l’un l’altra. Sentito la loro gioia nell’essere al servizio di quelli che amano. Le ho visto fronteggiare le proprie paure con un deciso coraggio. Abbiamo provato tutti quel momento in cui nessun altro può aiutarci e tutto ciò che possiamo fare è chiudere gli occhi e respirare. Quando solo noi possiamo fare il passo successivo o respirare attraverso il dolore, così ci calmiamo e lo facciamo. I loro fratelli erano lì per loro, solidali e disponibili. Ma in questa Giornata internazionale della donna, in cui sto scrivendo dall’ospedale, mi ritrovo a concentrarmi sulle mie figlie per un momento, e su tutto ciò che ho imparato da loro e da altre ragazze che ho incontrato in tutto il mondo”, così scrive Angelina Jolie sul Time. La madre, nonostante sia solitamente molto legata alla sua privacy, ha scelto di raccontare quanto successo alla sua famiglia, proprio con il loro consenso.

Angelina Jolie e l’amore per i figli

“Sanno che sto scrivendo questo perché rispetto la loro privacy, ne abbiamo discusso insieme e mi hanno incoraggiato a scrivere. Capiscono che affrontare le sfide mediche e lottare per sopravvivere e guarire è qualcosa di cui essere orgogliosi“, così termina la lettera della Jolie. L’attrice è molto legata ai suoi figli, che spesso appaiono sul red carpet assieme a lei. La più grande Zahara ha 15 anni ed è nata in Etiopia, adottata dall’attrice nel 2005. Shiloh di 13 anni è la prima figlia naturale dell’attrice insieme all’ex marito Brad Pitt. La Jolie ha anche adottato Maddox che oggi ha 18 anni ed è nato in Cambogia e Pax, di 16 anni, nato in Vietnam. Con l’ex ha altri due figli biologici: i gemelli Vivienne e Knox di 11 anni.

