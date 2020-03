Avanti un Altro, Bonolis gela la D’Urso: ecco la battuta choc

Paolo Bonolis si è lasciato andare a un commento decisamente poco felice su Barbara d’Urso ad Avanti un Altro: “Ma è morta?!”.

Paolo Bonolis e Barbara D’Urso hanno fatto ufficialmente pace ormai anni fa. Ma forse, sottotraccia, un po’ di ruggine è rimasta. Questo almeno è quanto hanno pensato i più maliziosi (e non solo) dopo aver visto l’ultima puntata di Avanti un Altro, il popolare programma condotto dal romanissimo presentatore.

Un concorrente particolarmente sfortunato che ha dichiarato di vivere esperienze bizzarre, e che si è sentito mandare scherzosamente a quel paese dal Bonolis, ha ammesso di considerare Barbara D’Urso una sorta di divinità, tanto da aver scritto una preghiera per lei. Al che il Nostro ha subito replicat con una battuta decisamente pesante: “Ha scritto una preghiera per Barbara D’Urso? Ma perché è morta? Lei è completamente fulminato!”. Ipse dixit.

Attimi di disagio e imbarazzo nello studio di Avanti un Altro

Facciamo un passo indietro. Il singolare concorrente ha esordito dicendo di avere “purtroppo vent’anni” e di essere una calamita per la sfortuna: “ho avuto solo sf*ga”. Ebbene, Paolo Bonolis l’ha prima mandato a quel paese (“Li mortacci tua!”) e poi è scappato dallo studio di Avanti un Altro chiamando a sé lo Iettatore: “Mi sento più al sicuro con lei!”. Quindi l’ha redarguito: “No, eh no Non puoi dire di avere sfortuna a vent’anni! Li avessi io farei una guerra!”.

Ma è soprattutto la battutaccia su Barbara D’Urso che ha provocato un certo disagio e imbarazzo nello studio di Avanti un Altro. Tirare in ballo la morte riferendosi a una persona viva, soprattutto di questi tempi, non è mai cortese ed elegante, e forse Bonolis si è fatto prendere un po’ la mano. E Barbara D’Urso? Per ora tace, ma c’è da scommettere che la sua risposta non tarderà ad arrivare…

