Si vocifera una lite avvenuta dietro le quinte del programma ‘Avanti un altro’ per Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma cosa è successo davvero tra la coppia storica?

Brutte notizie per i due conduttori di ‘Avanti un altro‘, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la storica coppia amata dalla tv. Sembra che i due abbiano avuto una lite, dietro le quinte del programma in onda su Mediaset. Sembra che ci sia una profonda incrinatura nel rapporto tra i due conduttori, ma le ragioni dell’origine di questi dissapori non sono note.

Si parla di una lite durante la registrazione della trasmissione di ‘Avanti un altro‘ tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis, ma del perché della discussione non si conoscono i motivi, né perché si sono allontanati. Sembrerebbe però che una delle coppie storiche della televisione potrebbe separarsi dopo decenni di lavoro condotto insieme. Eppure, dopo la diffusione della notizia, arriva anche la smentita da fonti vicine che dichiarano che il rapporto tra i due è ancora forte. “Il diverbio singolo non viene di per sé smentito, ma la precisazione è che ‘se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre’“.

La lite smentita e le parole di Paolo Bonolis per la moglie

Tra Paolo Bonolis e il suo compagno in televisione Luca Laurenti, quindi, sembrerebbe andare tutto per il verso giusto. Recentemente, Bonolis è stato ospite a ‘Verissimo’ ed ha parlato di sua moglie Sonia Bruganelli. “Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato“, il complimento nei confronti di sua moglie è riferito a come la donna sia in grado di crescere i figli che lei e Bonolis hanno insieme e di quelli che lui ha avuto con la ex moglie Diane Zoeller.

