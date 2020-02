Clamorosa decisione di Barbara D’Urso per il Coronavirus. Di fronte al dilagare del contagio, Mediaset prende misure di prevenzione a partire dalla puntata di questa sera del programma.





L’allarme Coronavirus arriva a colpire anche i programmi televisivi. Tramite i social, la conduttrice di Live Non è la D’Urso ha fatto conoscere a tutti gli appassionati del programma la decisione adottata per questa sera.

Coronavirus, Barbara D’Urso informa il suo pubblico della clamorosa decisione

In queste ore concitate per l’aumentare, ora dopo ora, del numero di casi di pazienti che hanno contratto il Coronavirus anche nel nostro Paese, anche i programmi televisivi stanno adottando misure d’urgenza. E’ questo il caso del programma della domenica in onda su Canale 5, Live Non è la D’Urso. Proprio la sua conduttrice, Barbara D’Urso, ha infatti messo a conoscenza tutti i propri followers su Instagram della decisione adottata dalla produzione della trasmissione.

La D’Urso, attraverso il proprio account, ha quindi spiegato che Mediaset, in rispetto dell’ordinanza assunta in queste ore dalla Regione Lombardia, ha stabilito che il programma questa sera andrà in onda in diretta e senza il pubblico in studio. La conduttrice attraverso la pubblicazione del proprio post ha spiegato che tale misura è stata adottata “per senso di responsabilità nei confronti del pubblico, ma anche verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma”.

Il messaggio della conduttrice televisiva attraverso i social

La presentatrice ha ammesso che non sarà facile condurre il programma di fronte ad uno studio vuoto ma che certamente riuscirà a percepire il calore del suo pubblico anche da casa attraverso i social. Moltissimi sono stati i messaggi degli utenti che si sono mostrati concordi con la scelta di Mediaset e che hanno ritenuto giusta la misura adottata.