Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sul Coronavirus: il commovente messaggio

Aurora Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio sulla difficile situazione che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus.

Aurora Ramazzotti è sicuramente una delle influencer più seguite di Instagram, con 1,7 milioni di followers. Nonostante sia giovane, ha di certo coscienza più di altri di quanto le parole usate da un mezzo così potente possano essere determinanti. Probabilmente il fatto di essere la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti l‘ha fatta maturare molto in fretta. Per questo è intervenuta con un post in cui manda un messaggio soprattutto ai più giovani in merito all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Aurora Ramazzotti: il messaggio su Instagram

E’ innegabile che non tutti i coetanei di Aurora abbiano recepito il messaggio che il Governo ha lanciato in questi giorni: “state a casa”. Sono state mostrate infatti diversi servizi giornalistici in cui molti ragazzi non hanno accolto l’invito a rimanere nella propria abitazione per arginare la diffusione del virus.

In tanti infatti si sono riversati nelle zone delle movida, non rispettando il metro di distanza, dicendo apertamente di non avere paura e di non avere nessuna intenzione di chiudersi in casa.

A tutto questo si è aggiunta anche l’informazione che in alcuni casi ha generato panico, allarmismo e fake news. Ecco allora le parole di Aurora: “Io nel mio piccolo sono cresciuta imparando ad avere rispetto, quello che vedete sul mio profilo è sempre edulcorato e pensato, raramente mi sbilancio. Questo non perché ho paura, ma perché riconosco il potere della comunicazione e so che quello che dico inevitabilmente potrebbe condizionare qualcuno che mi segue, anche se non sono nessuno. Purtroppo non tutti usano i social in questa maniera e siamo costantemente esposti a “leggerezza” e cattivo gusto. In questo periodo soprattutto credo sia particolarmente importante cercare di farci compagnia dando priorità all’informazione (fatta da chi di dovere) e alla positività”.

Aurora è convinta che se ne potrà uscire: “Come ho già detto, siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno sa come gestire questa situazione perché nessuno l’ha mai vissuta. Ma usiamo la testa, confidiamo nelle regole, promuoviamo cose belle. Oggi ci siamo allenati insieme ed è stato bellissimo! Sicuramente lo rifaremo in questi giorni💪🏼 forza ragazzi, ne usciremo!”. Un messaggio sicuramente positivo per tutti noi che stiamo passando dei giorni di angoscia senza sapere quando finiranno.