Aurora Ramazzotti a bocca spalancata, la foto lascia tutti senza parole

Aurora Ramazzotti, sempre molto attiva sui social media, ha postato una nuova foto sul proprio profilo Instagram che ha fatto sorridere i fan.

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte del cantante famoso Eros e della conduttrice Michelle Hunziken, ha un forte seguito sui social. Con oltre 1,7 milioni di followers su Instagram, Aurora spesso condivide particolari della sua vita quotidiana e personale con coloro che la seguono.

Spesso sul profilo social appaiono foto col suo fidanzato Goffredo Cerza, con il quale è legata da più di tre anni. Oppure foto che mostrano i look sempre ricercati e pieni di stile, ma accessibili. O con la migliore amica Sara Daniele, figlia del cantante scomparso Pino. Aurora recentemente è apparsa nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, e il conduttore l’ha invitata ad essere un’ospite ricorrente nella sua trasmissione. Un successo sicuramente meritato per la giovane, che è molto ironica come la madre Michelle, ma è anche diretta ed ha una grande capacità dialettica. La sua personalità esuberante buca lo schermo ed è apprezzata da tantissimi la ventitreenne.

Visualizza questo post su Instagram Foto profilo 2020🤪 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 26 Feb 2020 alle ore 2:30 PST

Aurora Ramazzotti e l’improvvisata ‘foto profilo’

Su Instagram oggi appare l’ultima foto condivisa da Aurora, questa volta dal dentista, ribattezza la foto come ‘foto profilo 2020‘. Con la bocca spalancata e uno strumento del dentista in mano la giovane Ramazzotti sembra in una sala chirurgica intenta a farsi curare un dente, ma evidentemente non perde la sua caratteristica ironia.

