Lutto gravissimo per Chiara Ferragni: “Cuori spezzati, già ci manchi…”

La nonna di Chiara Ferragni è venuta a mancare: lʼinfluencer ha voluto ricordarla con un lungo post e alcuni scatti di famiglia sui social.

Dopo tre settimane di ricovero in ospedale la nonna di Chiara Ferragni, Maria, è purtroppo venuta a mancare. La nota influencer, col cuore spezzato, ha voluto ricordarla e omaggiarla con un lungo post (in inglese) e una serie di scatti della famiglia al completo: ben “quattro generazioni”, compreso il piccolo Leo tra le sue braccia: “Leo aveva appena 2 mesi e ricordo quanto fosse bello vederlo con te, nonna”.

Il dolore di Chiara Ferragni per la nonna scomparsa

“La prima foto è la mia preferita” scrive Chiara Ferragni mostrando la madre, le sorelle e il piccolo Leo, ovvero “quattro generazioni insieme”. E col pensiero torna all’emozione di quando vive nonna Maria con il neonato tra le braccia: “Non era certo che avresti mai potuto incontrarlo visto che ti sei ammalato così tanto mentre ero ancora incinta. Ricordo di averti visto mentre lo tenevi e che mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime (e mia sorella Vale nemmeno). Ecco perché è stato il mio ultimo regalo per te l’altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti amano”. Poi il triste epilogo, “dopo aver combattuto per settimane da donna forte che sei sempre stata”. “Tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi così tanto ed è persino difficile parlarne o parlare di te – confessa quindi Chiara Ferragni -. Forse in questo periodo diffuso hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero davvero”.

Infine l’influencer rivolge un pensiero per il dolore di sua madre: “Ciò che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia mamma in questo momento perdere la sua amata madre in un momento in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederli insieme in ospedale nelle ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta quanto l’amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia mamma è la persona più umana che conosca e so nonna quanto sei orgogliosa di lei ogni giorno. Tienici d’occhio e grazie per i migliori ricordi, ti ameremo per sempre…”.

