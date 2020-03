Chiara Ferragni fa piangere Leone, è disperato: cosa è successo

Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi follower la disperazione del figlio Leone quando si è accorto di cosa aveva fatto la mamma.

In questi anni abbiamo potuto ammirare l’amore che Chiara Ferragni e Fedez nutrono per il loro primo figlio Leone. Il bambino è spesso protagonista dei loro scatti e dei loro video ed è possibile dire che tutti loro follower stanno imparando a conoscere anche il piccolo ferragnez. Trattandosi dei video di un bambino, spesso ci si trova davanti ad immagini tenere o scene che fanno sorridere i più grandi. Basti pensare quando Leone ha cominciato a piangere davanti alla star del porno Mia Khalifa. Il padre ha ironizzato con un post in cui sottolineava che tra qualche anno quegli scatti gli sarebbero valsi l’invidia di molti coetanei.

La Ferragni, nonostante c’è chi gli contesta l’eccessiva esposizione mediatica del figlio, ha dato prova di essere una madre affettuosa e innamorata della sua prole. Ciò nonostante può capitare che una decisione presa per il bene del figlio generi una reazione disperata del bambino, ancora non abbastanza grande da comprendere le ragioni dietro ad una determinata azione.

Chiara Ferragni: ecco perché Leone si disperava

Nell’ultimo video che l’influencer ha postato, si vede il povero Leone colto da una crisi di pianto inconsolabile. Il bambino si trova davanti alla lavatrice e indica qualcosa al suo interno, nel contempo tra i singhiozzi ripete: “Pipooo“. Dalla didascalia accanto alla foto comprendiamo il motivo di quella disperazione: “Leo si dispera quando scopre che stiamo lavando il suo amato Pippo”. Insomma il bimbo non capiva per quale motivo il suo giocattolo preferito si trovava in quella macchina infernale e desiderava averlo di nuovo accanto a sé.