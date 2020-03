Ancora un filmato davvero intimo quello pubblicato da Fedez in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni: il video in bagno

Ormai Instagram è sempre più usato in ogni momento della giornata, soprattutto dai vip come Fedez e Chiara Ferragni. I due condividono la loro sfera personale con i milioni di followers, anche in maniera molto intima. Lo stesso rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram il momento in cui la moglie entra in bagno: “Ma anche a voi capita che vostra moglie entri in bagno mentre fate la ca**a? Io non lo so!”, la sua voce in sottofondo. Pronta la risposta della Ferragni che ha aggiunto: “Ah scusa amore, non sapevo cosa stessi facendo”. I due sono soliti prendersi beffa uno dell’altro con numerosi scherzi che finiscono rigorosamente in rete.

Fedez Chiara Ferragni, le curiosità

Mentre Fedez è seduto sul gabinetto, l’influencer non lascia il basgno. La stessa Ferragni è rimasta con la sua famiglia a Milano annullando tutti i suoi impegni, tra i quali la Fashion Week a Parigi, a causa dell’emergenza del coronavirus. Continuano filmati curiosi pubblicati tra Fedez e Chiara Ferragni con la coppia che sembra sempre più affiatata.