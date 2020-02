Niente viaggio a Parigi né Safari: Chiara Ferragni rinuncia a quelle che avrebbero dovuto essere le sue prossime trasferte a causa del Coronavirus.

Prima la famiglia. Sull’onda dell’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni ha deciso di rinunciare a due viaggi che aveva da tempo in programma. La nota fashion blogger preferisce star vicino ai suoi cari in questo momento difficile e complicato per il Nord Italia ( e ovviamente non solo). Avrebbe dovuto recarsi a Parigi e poi partire per un Safari organizzato qualche mese fa, ma resterà a Milano insieme al suo Fedez e al piccolo Leone.

La drastica decisione di Chiara Ferragni

“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa – scrive Chiara Ferragni nelle ‘storie’ di Instagram -. Però per la situazione nel Nord Italia, principalmente in Lombardia del Coronavirus”. Di qui la sua decisione: “Naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”.

Nel suo lungo messaggio, però, Chiara Ferragni cerca anche di rassicurare i suoi fan, manifestando a tutta la popolazione il suo sostegno: “Volevo mandare un grosso in bocca a lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”. E infine chiede a tutti di seguire le raccomandazioni degli esperti: “Ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme. Mando a tutti un grosso in bocca al lupo”. E il popolo dei social ringrazia.

Visualizza questo post su Instagram What a strange day 😥 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Feb 2020 alle ore 10:30 PST

