Bambino morto | a 3 anni si addormenta per non svegliarsi più

Un bambino morto nonostante fosse perfettamente sano, era andato a letto e non ha più riaperto gli occhi. Scoperta la terribile causa del suo decesso.

I genitori di un bambino morto a soli 3 anni nel sonno parlano devastati di quanto stanno vivendo. Loro sono Sarah Grogan, 36 anni, e suo marito James, di 38 anni. Entrambi hanno perso il piccolo Frankie il 18 maggio 2019.

Inorriditi, lo trovarono con un colorito violaceo nel suo lettino a Timperley, nella regione inglese del Cheshire. Lei, di professione insegnate, aveva messo in pratica le necessarie manovre urgenti di soccorso nel mentre non sarebbero arrivata una ambulanza. Portato d’urgenza in ospedale, il bimbo era ormai già privo di vita. Sarah e James non hanno altri figli. La causa del decesso è la cosiddetta SIDS – sindrome della morte improvvisa infantile. La coppia ha raccolto 20mila sterline in donazioni, al cambio quasi 23mila euro. Tutti soldi da destinare alla ricerca su questa malattia che ha ucciso il loro figlioletto.

Bambino morto, la madre: “Si era svegliato di notte per chiedere dell’acqua”

La mamma ricorda il suo bambino morto. “Frankie era un ragazzo sano e felice. L’ho messo a letto come al solito e sembrava stare bene. Si è svegliato alle quattro del mattino chiedendomi dell’acqua, il che è normale. Io e mio marito siamo rimasti con lui fino a quando non si è addormentato e la mattina dopo, quando ci siamo alzati, lui non si svegliava più. Non aveva più il respiro. Quando poi ci siamo trovati in ospedale, tutto quanto stavamo vivendo non sembrava essere vero. Era tutto così surreale. Tutto questo ci ha letteralmente scioccati”. La SIDS è una patologia che purtroppo colpisce fino anche ai 18 anni e le cause sono inspiegabili. Spesso agisce poi contro soggetti perfettamente sani.

La malattia non trova spiegazione

Più di 40 bambini in Inghilterra ed in Galles muoiono ogni anno senza motivo a causa della suddetta sindrome. “Il nostro Frankie era molto emozionato perché aveva appena iniziato ad andare all’asilo nido e questo lo aveva portato a conoscere tanti amichetti”. Cinque mesi dopo la scomparsa di Frankie, Sarah e James hanno fondato l’associazione no profit ‘Friends of Frankie’ per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sudden Unexplained Death in Childhood (da cui l’acronimo SIDS, n.d.r.). La mamma dello sfortunato bambino ha detto che questo ha aiutato molto sia lei che il marito a superare questo tremendo lutto. “Voglio che l’eredità di Frankie salvi la vita di altri bambini”, conclude la madre in una intervista concessa al tabloid britannico ‘Mirror’.

