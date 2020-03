Mamma picchia figlia | ha solo 2 anni | posta tutto sul web | VIDEO

Una mamma picchia figlia perché la piccola di appena 2 anni ha commesso qualcosa di cui non si era resa conto. Il motivo è davvero assurdo.

Una mamma picchia figlia e per questo ha ricevuto delle accuse di abusi su minori. Era stata lei stessa ad avere ammesso la cosa dopo avere pubblicato un video in cui affermava di aver “picchiato quella cagna” della sua bambina di appena 2 anni perché la piccola le aveva rovinato il trucco.

La donna si chiama Michelle Grace ed è una influencer di nazionalità statunitense, che ha svelato questa assurda vicenda sul suo canale YouTube. Lei evidentemente non pensava che una cosa del genere le avrebbe scatenato contro una reazione di massa feroce. In tanti hanno condannato le sue parole ed i suoi atteggiamenti nei confronti di una bambina così piccola. Una mamma che picchia la figlia di pochi mesi, e per un qualcosa di talmente banale, è lecito però che suscitasse un sentimento di reazione generale.

Mamma picchia figlia: “Mi ha rovinato la palette del trucco”

La donna ha rimosso il video. Nello stesso si sente lei urlare che dice: “Ho picchiato mia figlia,non importa quante volte le dico di non pasticciare con il mio trucco, lei non ascolta mai. Mi ha rovinato la palette Alien Jeffree Star Cosmetics, continua dicendo. La mia mano fa male perché l’ho appena picchiata. Le ho insegnato una lezione e che io sia maledetta se a dimenticherà”. Questa donna ha 23 anni e ha anche aggiunto che di solito non sculaccia la figlia. “Lo faccio solo a meno che io non debba”. La palette era stata rovinata dopo che la bimba ci aveva versato su del detergente per vetri. “E neanche so dove l’abbia preso”.

Poi però arrivano le scuse: “Ho sbagliato, lei è più importante di tutto”

Molti utenti l’hanno rimproverata per tutto questo, e non sono mancati degli insulti. “Certa gente non meriterebbe di avere dei figli”. “Tutto questo è disgustoso ed inaccettabile”. “Tua figlia dovrebbe andare in mano agli assistenti sociali”, sono solo alcune delle reazioni di indignazione di tanti utenti. Michelle Grace poi ha compreso quanto fatto e su Twitter si è scusata, prima di cancellare quel video. “Quello che ho fatto non avrebbe mai dovuto accadere. Mi sono comportata in maniera irresponsabile per un genitore. Mi dispiace davvero se tutto è andato per il verso sbagliato. Ammetto il grave errore. Non avrei dovuto far sembrare che un semplice oggetto fosse più importante di mia figlia. Perché, credetemi, non lo è. I figli contano più di qualunque cosa. Ora capisco dove ho sbagliato. Amo la mia bimba più di tutto e di tutti ed è così da quando è nata”.

