Alfonso Signorini ha redarguito Valeria Marini e Fernanda Lessa per il comportamento tenuto nei confronti di Antonella Elia.

Da quando Valeria Marini è entrata definitivamente nella Casa del Grande Fratello Vip, la tensione tra gli inquilini è salita alle stelle. La showgirl ha ingaggiato una lotta contro Antonella Elia, prima esclusivamente verbale ed in seguito simbolica. Dopo il primo litigio, infatti, la Marini ha fatto comunella con Fernanda Lessa e ogni volta che l’avversaria passava vicino a loro le due si facevano segni della croce o le agitavano davanti un rosario.

Leggi anche ->GF Vip, Valeria Marini choc: “Mi sono tolta le mutande…”

La Elia ha cercato di fare finta di nulla, ma quando ha visto che quei gesti erano costanti ha perso la testa e si è confrontata con la Marini. Lo scontro fisico è stato evitato da alcuni inquilini della casa che le hanno divise prima che la situazione precipitasse. Ieri sera Alfonso Signorini ha voluto chiarire i continui litigi tra le due ed ha chiesto soprattutto il perché di quell’atteggiamento provocatorio nei confronti di Antonella.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “E’ impazzita”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alfonso Signorini furioso con Fernanda Lessa e Valeria Marini: “Ma cosa c’entra Gesù?”

Dopo aver mostrato le immagini in cui Fernanda Lessa si faceva il segno della croce al passaggio di Antonella Elia, Signorini le ha chiesto spiegazioni. La modella ha risposto: “Lei è un buco nero: io credo nell’energia. E qui se è proibito avere una fede scrivetelo”. Basito da quella risposta il conduttore ha detto: “Sentire questi discorsi nel 2020 mi fa venire la pelle d’oca. Mi sembrano discorsi medioevali”. Per nulla scalfita da quelle parole la concorrente ha ribattuto dicendo: “Gesù Cristo è venuto molto prima del Medioevo”.

Infastidito da quelle parole Signorini ha cominciato ad alzare la voce e le ha detto: “Ma cosa c’entra Gesù? Tutto questo è tutto tranne che Gesù Cristo. Non bestemmiamo. Questa cosa non la accetto. Il rosario si usa per sgranare le Ave Marie in santa pace e per conto proprio, non si porta al Grande Fratello. Le negatività lasciatele dove le avete trovate perché poi siamo tutti bravi a parlare del destino di Mia Martini, ma il suo destino ha avuto inizio da lì”.