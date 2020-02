Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “E’ impazzita”

Rissa nella casa del Grande Fratello Vip: Antonella Elia si sente presa in giro da Valeria Marini e reagisce con uno spintone.

Le avvisaglie di uno scontro vero e proprio erano giunte ieri mattina, quando Antonella Elia aveva cominciato ad urlare in faccia a Valeria Marini. L’ex protagonista di ‘Non è la Rai‘, infatti, aveva percepito che la rivale la stava prendendo in giro ed ha cominciato a farle capire che un simile atteggiamento non l’avrebbe tollerato. La showgirl ha negato di averla presa in giro, dicendole che aveva le “manie di persecuzione“, ma ci ha tenuto a precisare che non si poteva permettere di minacciarla.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Oca imbecille”

L’atmosfera era tesa, ma il tutto si è smorzato quando la Marini è entrata nel confessionale a sfogarsi. Lo scontro, però, era solo rimandato, dato che nessuna delle due aveva superato quello scambio di battute. Questa mattina, infatti, la Elia ha nuovamente avuto una reazione eccessiva. Il motivo? Lo stesso di ieri, si sentiva presa in giro dalla Marini.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, l’amara confessione di Valeria Marini – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello: Antonella Elia dà uno spintone alla Marini

La Marini si trovava in compagnia di Fernanda Lessa (concorrente che ha avuto più di qualche diverbio con la Elia) e stavano parlando con in mano un rosario. Antonella ha ritenuto che utilizzassero l’oggetto religioso per trattarla come un’indemoniata e con gli altri inquilini della casa si è sfogata: “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione!”. Ad un tratto non ce l’ha fatta più, si è diretta verso le due ed ha dato uno spintone sul seno alla rivale.

Visualizza questo post su Instagram Scontri sempre più accesi tra Valeria e Antonella 🔥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Feb 2020 alle ore 6:51 PST



Valeria si è infuriata e sono intervenuti gli altri inquilini per dividerle. La Marini ha detto prima “E’ impazzita”, poi ha spiegato: “Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul seno. Deve essere squalificata”. La Elia, invece di scusarsi, ha provocato nuovamente dicendo: “Non hai sentito niente, hai tutta plastica“. Fuori dalla casa già si invoca la squalifica di Antonella che, se dovesse avvenire, per ironia della sorte sarebbe stata comminata per uno spintone.