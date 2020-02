GF Vip, Valeria Marini choc: “Mi sono tolta le mutande…”

Al Grande Fratello Vip Valeria Marini si lascia andare a una piccantissima rivelazione: “Mi sono tolta le mutande davanti alle telecamere”.

Non è passata neppure una settimana dall’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare questi pochi giorni sono bastati a consacrarla protagonista assoluta del reality. Dopo lo scontro (anche fisico) con Antonella Elia, infatti, la Nostra ha cercato di mettere in riga tutti i concorrenti del programma sulle pulizie da fare in casa. Poi, ciliegina sulla torta, la scorsa notte ha fatto discutere anche per una rivelazione a dir poco scandalosa.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “E’ impazzita”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Valeria Marini stupisce ancora

Valeria Marini ha confessato senza mezzi termini di essersi tolta le mutande davanti alle telecamere: “Prima comunque vi comunico che mi sono scordata delle telecamere…E mi sono cambiata le mutande così in camera…Mi sono completamente dimenticata…”. Ipse dixit. E va a sé che le sue parole hanno spiazzato tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Non solo: la popolare showgirl ha aggiunto di sperare che il tutto non si sia visto, o comunque che quelle immagini non vengano trasmesse. Al che è intervenuto Patrick Pugliese, che ha immediatamente (e maliziosamente) commentato: “Adesso che lo hai detto sicuramente riavvolgono le immagini per andare a cercare proprio quel momento così da mandarlo in onda…”.

La Valeria Nazionale ha quindi chiosato: “Cercavo il rosario che non trovavo…Che poi ho trovato dentro il beauty…E mi sono abbassata le mutande davanti alle telecamere…”. A quel punto una stupefatta Adriana Volpe le ha chiesto: “Ma ti sei tolta gli slip completamente?”. E la risppsta dell’ex bionda del Bagaglino è stata: “Eh si…Ero in sovrappensiero…E io ogni tanto faccio così quando mi dimentico…”. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, l’amara confessione di Valeria Marini – VIDEO

Leggi anche –> Valeria Marini, fidanzato in ospedale dopo il momento “hot” – VIDEO

EDS