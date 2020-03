Alessandro Gassmann, chi è: età, vita privata e carriera dell’attore. Figlio del grande Vittorio, tutto sulla esperienza professionale e la vita privata dell’attore.





Classe 1965, Alessandro Gassmann, figlio del grande Vittorio, è oggi uno degli attori di maggior successo sul nostro territorio nazionale. Da piccolo però non era nei suoi sogni quello di diventare un attore.

Alessandro Gassmann: le tappe della carriera professionale dell’attore

Originario di Roma, Alessandro Gassmann nasce nel 1965 da due attori, il padre Vittorio e la madre Juliette Mayniel. Quando ha solamente 3 anni i due si separano e per lui non è certamente un periodo sereno. Alessandro diventa un ragazzo molto vivace e proprio per questo il padre Vittorio lo incoraggia fortemente ad intraprendere la strada della recitazione. Cosa che Alessandro non aveva mai pensato di poter fare. Tanto che inizialmente si rifiutò di seguire le orme paterne.

E’ a 17 anni che compie il proprio debutto in questo ambito recitando nel film diretto dal padre Vittorio, Di padre in figlio. Dal 1996 recita, al fianco di Gianmarco Tognazzi, in Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest, I miei più cari amici, Teste di cocco, Ex e Natale a Beverly Hills. Nel 1997 recita in Il bagno turco di Ferzan Ozpetek. Nel 2001 posa nudo per il calendario di Max. Negli anni 2000 partecipa a molte fiction televisive tra cui Piccolo mondo antico, Le stagioni del cuore, La guerra è finita e La sacra famiglia. Nel 2008 recita al fianco di Nanni Moretti nel film Caos calmo, che gli vale il David di Donatello come miglior attore non protagonista e anche il Ciak d’oro e il Nastro d’argento. Dal 2010 al 2014 è stato direttore del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Tra gli ultimi film interpretati dall’attore ricordiamo inoltre Tutta colpa di Freud, Se Dio vuole, Il nome del figlio, Gli ultimi saranno gli ultimi, Non c’è più religione e Beata ignoranza. Nel 2017 dirige il film Il premio di cui è anche interprete al fianco di Gigi Proietti.

La vita privata

Alessandro Gassmann è stato legato sentimentalmente dal 1993 al 1999 con l’attrice italiana di origini austriache Sabrina Knaflitz. In quell’anno i due diventano genitori del piccolo Leo e decisero di sposarsi. Leo Gassmann ha partecipato al talent show X-Factor, arrivando in semifinale e ha trionfato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte.