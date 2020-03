Il Colorado della Provenza: un luogo inaspettato e bellissimo

Il Colorado della Provenza: un luogo pazzesco in Francia: la straordinaria location della Camargue.

Se avete deciso di andare in vacanza in Camargue e in Provenza sappiate che c’è un piccolo paesino che non potete proprio dimenticare che si chiama Rustrel. Questo luogo si trova a 10 km dal villaggio di Vaucluse in Provenza tra le montagne del Lubéron e di Vaucluse. Vigneti, uliveti danno vita ad un paesaggio straordinario, ma ciò che caratterizza il territorio e lo rende straordinario è che in queste zone è stata estratta moltissima ocra. Queste miniere hanno così creato quello che oggi viene chiamato come il Colorado Provenzale. Si tratta di una zona che ricorda i canyon americani, con rocce rosse erose dal vento e dagli agenti atmosferici. I colori, chiaramente, sono quelli che ci si immagina accanto a delle miniere di ocra. Rosso, arancio, giallo. Una location perfetta per divertirsi, da scoprire e anche, soprattutto, per fare delle foto profilo pazzesche da fare invidia a tutti.

Il Colorado Provenzale: una straordinaria location

Partiamo dalla città di Rustrel, è una piccola realtà molto carina perché è un patrimonio architettonico incredibile e anche una punto di partenza interessante per visitare alcune delle città più vicine. Se però siete appassionati di natura, sicuramente il Colorado Provenzale non potete perderlo perché tutti questi paesaggi sembrano proprio portarvi quasi in California nella Monument Valley. Questa location con i monti e i picchi di rocce così straordinari, nasce per via dell’erosione dovuta dal vento e dalle piogge, ma anche perché un tempo questi luoghi erano antiche miniere di ocra, destinate alla estrazione di questo minerale dalla sabbia.

Cosa vedere

Oggi qui ci sono delle sculture naturali e delle falesie pazzesche e bellissime che sono colorate con tinte che vanno dal giallo al rosso vivo. Questa location si può percorrere a piedi lungo un sentiero di circa 9 Km. Si chiama Foresta del Colorado e potrete andare alla scoperta di questo luogo straordinario che merita veramente di essere visitato e scoperto.

Ci sono le scogliere, le cascate, il Canyon e sicuramente, seguendo i percorsi segnalati, si possono trovare alcune delle località più interessanti e degli scorci unici nel loro genere. Se poi siete qui e volete fare anche un giro nei dintorni potrete visitare moltissime altre bellezze della straordinaria Camargue. Si tratta di un parco naturale a cielo aperto che offre bellezze straordinarie da scoprire.