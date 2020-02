Mara Venier | addio alla Rai dopo le gravi accuse | la situazione

Dopo le recenti polemiche degli ultimi giorni, si parla di addio alla Rai per Mara Venier, con Mediaset subito pronta ad accoglierla.

Da due edizioni ‘Domenica In‘ con Mara Venier alla conduzione è tornata ai fasti di un tempo. Era il 2018 quando la 69enne conduttrice televisiva originaria di Venezia aveva fatto ritorno in quella che è la trasmissione di punta di Rai 1 e della Rai in generale.

Il contenitore domenicale della Televisione di Stato era reduce da una annata per nulla positiva con Cristina e Benedetta Parodi al timone. Di recente però sono emersi dei malumori, venuti alla luce in una lettera realizzata dagli organizzatori e dagli ispettori di Produzione CPTV ROMA. Le maestranze Rai accusano Mara Venier di avere ricevuto da quest’ultima minacce ed insulti. Si parla di insulti indicibili, offese personali e minacce, per un atteggiamento “immotivato e demenziale perpetrato nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione ‘Domenica In’, posta in atto dalla conduttrice del programma. È solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione”.

Mara Venier addio Rai, per lei ci sarebbe ‘L’Isola dei Famosi’ a Mediaset

Lo denuncia uno degli esponenti della categoria contro la Venier, che ha pubblicato per tutta risposta un video dove scherza con il suo storico ispettore di produzione. ‘Zia Mara’ ha anche disattivato i commenti sui suoi profili social. A prenderne le difese sono il marito Nicola Carraro ed il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Ora sorge una indiscrezione da TvBlog per la quale la veneziana potrebbe approfittare di questa situazione per tornare in Mediaset, dove era stata negli ultimi anni coltivando una certa presenza nei programmi di Maria De Filippi. A lei verrebbe affidata ‘L’Isola dei Famosi’, con Ilary Blasi indirizzata invece a ‘Lo Show dei Record’.

