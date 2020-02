Domenica In, Mara Venier si infuria prima della diretta. Poco prima della consueta puntata domenicale del programma, in onda questa settimana dal palco del Festival di Sanremo 2020, la conduttrice si arrabbia. Cala il gelo in studio.

Grande arrabbiatura si è presa quest’oggi la conduttrice di Domenica In, proprio poco prima che cominciasse la diretta di questo pomeriggio, trasmessa dal palco di Sanremo 2020.

Leggi anche –> Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 9 febbraio

Leggi anche –> Sanremo 2020, Mara Venier al fianco di Amadeus nella serata finale

Domenica In, Mara Venier arrabbiatissima prima della diretta dal palco di Sanremo 2020

E’ stato Roberto Alessi a rivelare la notizia per primo su Libero. Questo pomeriggio, poco prima della diretta del programma di Rai 1 Domenica In, direttamente dal palco di Sanremo 2020, Mara Venier si è infuriata. La causa dell’ira della conduttrice sarebbero stati alcuni problemi tecnici ed alcuni errori condotti dagli assistenti di studio. Tra questi, un microfono è scomparso, un servizio è stato mandato in onda in ritardo e gli sgabelli previsti per gli ospiti sono stati portati via prima del tempo previsto. Inoltre, durante il collegamento delle 13.30 con il telegiornale, il microfono della conduttrice non si sentiva molto bene. Queste inefficienze hanno fatto scaldare non poco la regina della domenica.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

E’ stato per questi motivi che Mara Venier si è infuriata poco prima della diretta. Ed è stato allora che il gelo è calato ben presto in studio. Dopo l’esplosione di ira della conduttrice però la situazione si è normalizzata e la puntata domenicale, oggi all’indomani della conclusione del 70esimo Festival della canzone italiana, ha potuto riprendere ordinariamente. Protagoniste della puntata sono state tutte le 24 canzoni protagoniste del Festival. Ad uno ad uno, durante il pomeriggio, tutti gli artisti si sono nuovamente esibiti sul palco dell’Ariston cantando i brani portati in gara in questi giorni.

Tra i protagonisti delle interviste della Venier di questa domenica, il vincitore della kermesse canora, Diodato, ma anche Bugo, il quale ha potuto spiegare i motivi che lo hanno portato ad abbandonare il palco durante l’esibizione di venerdì scorso.