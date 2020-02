Sgarbi ‘bandito’ da Mediaset: “C’è un Virus D’Urso” – VIDEO

La polemica di Vittorio Sgarbi dopo la lite in diretta televisiva su Canale 5, ‘bandito’ da Mediaset lancia l’accusa: “C’è un Virus D’Urso”.

Nuova puntata della lite televisiva tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso. Dopo quanto avvenuto a Live non è la D’Urso, il critico d’arte si è visto cancellare le sue ospitate a Quarta Repubblica e a La Repubblica delle Donne. Così ha realizzato un video in cui parla apertamente di ‘Virus D’Urso’.

Sostiene Vittorio Sgarbi: “Comunque non chiedo scusa alla d’Urso, perché io ho detto ‘raccomandata’, che non è una parola negativa, Dante la usa in senso positivo. Domenica lo spiegherò, posso andare da Giletti a farlo o tornare dalla d’Urso. Sarei dovuto andare da Porro e invece nulla. Perché non sono andato? L’unico problema è che c’è un virus, quello della d’Urso per cui tu non puoi andare nelle trasmissioni. Se il virus d’Urso mi impedisce di andare nei programmi Mediaset? Sì, anche per Chiambretti, dovevo esserci e invece sospeso Chiambretti, sospeso Porro. Tutto sospeso”.

“Io non ho proposto di incontrare nessuno, però sento che vogliono evitare che la polemica continui e cercano un dialogo” – prosegue il critico d’arte – “Quindi forse per questo tornerò dalla d’Urso. Comunque Barbara è simpatica, intelligente e brava. Quindi spiegherò il significato del mio ‘raccomandata’ “. A quanto pare, insomma, non finisce qui.