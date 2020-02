Mediaset difende Barbara D’Urso, Sgarbi allontanato

Mediaset ha scelto di prendere le parti della conduttrice Barbara D’Urso, scegliendo di allontanare Vittorio Sgarbi, minaccia di querela.

Durante la puntata di Live Non è la D’Urso, tra Vittorio Sgarbi e la conduttrice e padrona di casa Barbara D’Urso, c’è stata una lite choc. Vittorio, parlando di donne raccomandate ha citato anche Barbara, che si è indignata. La conduttrice lo ha invitato a lasciare lo studio, ma l’ospite si è rifiutato. “Io non lascio nulla, vattene tu. Io sono ospite e rimango. Non mi alzo da qui. Ignorami, io sto qui al cellulare“, così la risposta di Vittorio Sgarbi.

Dopo la puntata, Sgarbi si è scagliato contro la D’Urso e ha promesso di denunciarla. “Come si permette una conduttrice di invitare un ospite a fare quello che ha fatto? La signora D’Urso è maleducata e non in grado di condurre una trasmissione se non creando situazioni di conflitto inutili“, così si è sfogato l’opinionista. “Se non capisci l’italiano, se non hai studiato e fai trasmissioni senza saperti controllare. Io ti denuncio, ti denuncio perché mi hai dato del cafone e mi hai minacciato di darmi calci nel c**o. Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale e imparerai l’educazione in tribunale. Ho detto solo la verità. Studia e impara a fare la conduttrice“, così è continuato il discorso.

Oggi, arriva l’indiscrezione del The Post Internazionale, secondo cui Mediaset avrebbe scelto di evitare la presenza del critico nei programmi della rete. Sgarbi già nella serata di martedì 24 doveva essere presente da Nicola Porro, ma alla fine è saltata la sua ospitata così come anche da Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne, che domani sera non lo avrà in studio. Che questa sia una scelta dei vertici di Mediaset, o semplici coincidenze?

