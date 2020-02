Sgarbi – D’Urso: guerra totale, lo scontro finisce in Tribunale – VIDEO

Guerra totale tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso, lo scontro finisce in Tribunale dopo la puntata di ieri sera del programma di Canale 5.

Vittorio Sgarbi ha svelato che Barbara D’Urso sarà denunciata: lo ha fatto in un video pubblicato su Youtube. Tra i due quindi è ormai guerra totale e lo scontro finisce adesso in Tribunale.

Duro lo sfogo del critico d’arte: “Se non capisci l’italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone”.

Nel corso della puntata, sono volati gli stracci tra i due, con il sonoro vaffa del critico d’arte verso la conduttrice, definita “capra e incapace”. Ma nel lungo video di replica e sfogo Vittorio Sgarbi non solo si ‘assolve’, ma passa decisamente al contrattacco: “Studia e impara a fare la conduttrice cara Barbara D’Urso. Cafone non lo dici a un ospite e un ospite non lo cacci. Chiaro?”.