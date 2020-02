Denuncia Barbara D’Urso, Sgarbi accusa: “Maleducata, lo farò”

Vittorio Sgarbi ha annunciato che denuncerà la conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso: ecco i motivi che lo hanno portato a farlo

Sul canale Youtube Vittorio Sgarbi ha svelato che Barbara D’Urso sarà denunciato. Nel lungo filmato pubblicato l’opinionista, in studio a Live-Non è la D’Urso, afferma: “Vengo messo in una sfera e quando si vede che io non prendo posizione mi si chiede di sedermi sul divano accanto ai ragazzi de La Pupa e il Secchione. Me lo chiede la conduttrice, Barbara D’Urso, maleducata ed evidentemente non in grado di condurre una trasmissione benché la conduca tutti i giorni se non creando situazioni di conflitto inutile. Dico che qualcuno mi ha raccomandato una ragazza. Io non sono un politico, non ho nessun potere. Mi è stato detto: “C’è una bella ragazza e una brava ragazza che sarà tra gli ospiti”. Forse era una delle ragazze lì presenti, non l’ho neanche identificata. Su questo la D’Urso mi ha detto “basta, vattene via, non sei ospite”. Ma come ti permetti, ma chi sei? Vuoi imparare a condurre? Hai detto “io ti caccio a calci nel cu**”.

LEGGI ANCHE >>> Vittorio Sgarbi choc, insulta la D’Urso in diretta: “Incapace vai a fare in c***”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Denuncia Barbara D’Urso, la critica di Sgarbi

Nel filmato pubblicato su Youtube lo stesso Sgarbi ha svelato: “E hai (si rivolge direttamente alla conduttrice, ndr) insistito a dire “vattene vattene” a me che ero il tuo ospite. Io solo detto la verità, Berlusconi me l’ha raccomandata dicendo che è una bella e brava ragazza e Berlusconi infatti mi ha raccomandato anche te, cara signora D’Urso, mi ha detto “è molto brava”. E quando ti ha raccomandato a me che cosa è capitato? Quale vantaggio potevo dare io a te? Quindi se non capisci l’italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, no, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone, mi hai minacciato di darmi calci nel cu**. Impara l’educazione, la imparerai in tribunale”.