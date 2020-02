Chiara Biasi, influencer e modella italiana molto conosciuta, è apparsa molto diversa recentemente nelle foto sui social. I suoi followers sono molto colpiti.

Chiara Biasi è una famosa lifestyle e influencer e modella italiana. Su Instagram conta oltre 2,4 milioni di followers, è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani, prima di legarsi al calciatore Simone Zaza. A neanche 30 anni è una donna di grandissimo successo.

Seguendo a vent’anni il consiglio dell’amica Chiara Ferragni ha aperto anche lei un blog di moda e lifestyle che, da una passione, ha saputo trasformare in un lavoro e un business, sempre di più in crescita con oltre 50 mila visualizzazione al giorno. I suoi followers, molto coinvolti nella sua vita personale, sono rimasti dispiaciuti dalla sua rottura con Oscar Branzani; successivamente sono iniziati i rumors sul presunto flirt con il giocatore Marco Borriello, ex di Belen Rodriguez. Chiara è anche scrittrice anche di un libro, Chiaroscuri, edito per Mondadori. Scritto sotto forma di dizionario, si racconta senza tabù dalla A alla Z. Racconta sia di come si sia pentita della scelta di rifarsi il seno, sia dell’ischemia di cui ha sofferto da giovane.

Chiara Biasi oggi

Oggi, però, in molti si sono chiesti se Chiara Biasi non si sia sottoposta ad altre operazioni in quanto appare molto diversa da come siamo stati abituati a vederla nel corso degli anni. Gli zigomi pronunciati, le labbra gonfie e le guance scavate. Cos’è successo alla lifestyle blogger?

