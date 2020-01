Chiara Biasi magrissima confessa la malattia: sto male da due mesi. La bellissima influencer ha lasciato senza parole i propri followers raccontando delle sue condizioni di salute.





Ha lasciato tutti senza parole la splendida Chiara Biasi. E lo ha fatto attraverso una confessione a tutti i suoi fan sulla propria pagina Instagram.

Chiara Biasi confessa la sua malattia sui social

Modella, star del web e seguitissima influencer nel nostro Paese e non solo, Chiara Biasi, originaria di Pordenone, poco fa ha lasciato tutti i propri followers senza parole. La giovane, a chi le rivolgeva una domanda specifica, ha infatti confessato di aver avuto un problema di salute.

Non è raro che la bellissima influencer faccia parlare di sé. Note al pubblico sono infatti le love stories della Biasi, la quale si è legata sentimentalmente prima con Oscar Branzani e poi con il calciatore Simone Zaza. A seguito della fine di quest’ultima relazione nel 2018, la Biasi ha deciso di non condividere più in rete la propria vita privata. Oggi però si è sentita di mettere a conoscenza tutti coloro che la seguono sempre con affetto e che le vogliono più bene di una situazione personale delicata e che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan.

Proprio poche ore fa infatti la Biasi ha risposto ad una domanda di un utente in rete attraverso una Instagram story con la quale si è confessata, svelando ciò che qualcuno probabilmente aveva già precedentemente intuito. Da diverso tempo infatti i fan accusavano la influencer di essere troppo magra. E oggi uno di loro le ha chiesto come mai fosse “così sciupata in viso”. E’ stato a questo punto che la Biasi ha deciso di confessare di non stare bene, affermando nello specifico: “Ho un problema di salute da un paio di mesi circa. Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto un po’ meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici”.