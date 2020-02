Il noto tenore Placido Domingo ammette di aver avuto un atteggiamento inappropriato con alcune donne durante la sua carriera e chiede scusa.

Quest’estate il noto tenore ispanico Placido Domingo è stato travolto da una serie di accuse di molestie sessuali. Alcune donne che hanno collaborato con lui in decenni di carriera hanno rivelato che il tenore aveva un atteggiamento molesto nei loro confronti e che nel corso degli anni non hanno mai denunciato le sue molestie per timore. Data l’influenza che aveva il tenore, temevano che mettersi contro di lui avrebbe pregiudicato la loro carriera.

Leggi anche ->Morgan Freeman, l’attore è accusato di molestie sessuali da otto donne

Inizialmente il tenore ha negato di aver tenuto comportamento sconveniente nei confronti delle colleghe. Ciò nonostante l’ondata di testimonianze ha causato una catena di annullamenti di concerti. Persino l’Opera di Los Angeles, dove era stato assunto come direttore artistico, ha sospeso l’incarico per effettuare un’indagine.

Leggi anche ->Scandalo molestie sessuali al Premio Nobel: quest’anno non verrà assegnato quello alla letteratura

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Placido Domingo chiede scusa alla donne molestate

Proprio in queste ore Domingo ha cambiato versione, assumendosi la piena responsabilità per quanto accaduto. Il tenore ha spiegato di aver riflettuto molto sulle accuse che hanno esternato le sue colleghe e che ha compreso come si sono sentite. Il cantante ha anche dichiarato di aver capito il perché: “Fossero preoccupate per la loro carriera”. Insomma Placido ha compreso che il suo atteggiamento con le donne non è stato sempre opportuno, ma ci tiene a precisare che non ha mai avuto l’intento di metterle in soggezione o fare qualcosa che le potesse fare stare male: “Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Sono dispiaciuto per le sofferenze causate. Anche se non è mai stata mia intenzione di far sentire nessuno in questo modo”.