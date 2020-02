Alessandra Carati: chi è la scrittrice italiana amica di Daniele Nardi

Chi è la scrittrice italiana Alessandra Carati: amica di Daniele Nardi, insieme stavano scrivendo “La via perfetta”, quando lui morì sull’Himalaya.

Alessandra Carati è scrittrice, editor e sceneggiatrice. Ha scritto insieme a Daniele Nardi il libro “La via perfetta”, in cui viene raccontata l’avventura col compagno di cordata Tom Ballard, finita in tragedia. I due sono scomparsi sulla cima dell’Himalaya Nanga Parbat. L’ambasciata italiana in Pakistan ha rivelato a marzo 2019 che lo scalatore italiano e il suo compagno di avventura sono morti.