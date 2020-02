Fast & Furious: nuova data di uscita, clamoroso ritorno nel cast

Sta per terminare l’attesa per i fan di Fast & Furious: nuova data di uscita del nono episodio, clamoroso ritorno nel cast previsto nel decimo.

Attesa quasi finita per i fan di Fast & Furious: il film cult con Vin Diesel nei panni di Dominic “Dom” Toretto arriva al nono episodio della saga. Non solo: già in programma anche il decimo episodio.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga, questo il nome del nono episodio, sta infatti per uscire ed è stato diretto da Justin Lin. Un’uscita sofferta, anche perché Joe Watts, stuntman di Vin Diesel, ha avuto a luglio 2019 un incidente sul set.

Novità su Fast & Furious: attesa sta per terminare

Le riprese del nono episodio sono iniziate a maggio 2019, mentre il 31 gennaio di quest’anno è stato rilasciato il trailer. La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 maggio 2020. Nelle sale italiane, il film arriverà addirittura il giorno prima. Tutto questo con un anno di ritardo rispetto all’uscita iniziale, prevista per aprile 2019. Confermato tendenzialmente il cast delle precedenti pellicole.

Inoltre, Jason Statham, Dwayne Johnson e Kurt Russell potrebbero tornare. A stupire sarebbe soprattutto il ritorno di Johnson, che in passato ha avuto più di qualche frizione con Vin Diesel, ma adesso sembra davvero tutto rientrato e lui addirittura scrive su Instagram: “Ci vediamo presto”, ringraziandolo per aver fatto parte della famiglia di Fast & Furious. Incerta ancora l’uscita del decimo episodio della saga, inizialmente prevista per il 2 aprile 2021, ma che potrebbe ora slittare.