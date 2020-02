Eleonora Daniele con la mascherina per il Coronavirus, si scatenano le polemiche

Eleonora Daniele ha postato una foto con indosso una mascherina per il coronavirus, nei commenti si scatena una polemica contro la conduttrice.

Questa mattina Eleonora Daniele ha voluto condividere con i propri fan la preoccupazione per la recente diffusione di coronavirus. Per farlo la conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae in primissimo piano con una mascherina indosso, a commento della quale ha scritto: “Io la mascherina la uso, e voi?”. Si trattava semplicemente di un modo per interagire con la community e probabilmente stemperare la tensione di questi giorni in cui l’ansia da contagio è ai massimi livelli.

Leggi anche ->Domenica In, Eleonora Daniele spiazza Mara Venier con l’annuncio in diretta

Invece di invogliare i fan della conduttrice a condividere le proprie esperienze ed i propri timori, il post Instagram della Daniele ha portato alcuni ad avere una reazione polemica. Molti infatti le fanno notare come quella foto possa essere interpretata come un modo per speculare sulla situazione attuale.

Leggi anche ->Coronavirus partite rinviate | le possibili date per i recuperi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Eleonora Daniele attaccata per la foto con la mascherina

Visualizza questo post su Instagram Io la mascherina la uso. E voi? 🤔 Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official) in data: 24 Feb 2020 alle ore 12:46 PST

Praticamente tutti i fan che hanno commentato il post della conduttrice hanno sottolineato come sia necessaria qualora si abbia già contratto il virus. Si passa da chi scrive: “Mi spiace dirtelo ma quella che indossi non serve a nulla. Ci vogliono quelle FFP3 o FFP2” oppure: “La mascherina si usa solo se infetti…”; a chi l’accusa di essere scarsamente informata: “Quella che usi non serve a nulla…. magari informarsi ?”.

C’è chi poi l’accusa di voler trarre visibilità: “Ma non hai appena detto che la mascherina verde non conta a nulla? O perlomeno serve solo a chi ha raffreddore o sintomi influenzali. Ma perché fate tutto questo terrorismo e il contrario di quello che ci consigliano gli esperti? Mah….”. Oppure ancora: “Ma non serve, solo se si manifestano sintomi per evitare eventuali contagi, sarebbe opportuno spiegarlo per evitare speculazioni inutili”.